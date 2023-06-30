Запрещенной в Молдове партии «Шор» не разрешат возобновиться с похожим названием, — министр юстиции

В законодательстве ясно указано, что нельзя использовать старое или подобное название, которое может вводить в заблуждение избирателя, отметила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.

В правительстве Молдовы заявили, что признанная неконституционной партия "Шор" не сможет зарегистрироваться как новая политсила, используя приближенное название. Об этом сказала министр юстиции Вероника Михайлов-Морару, пишет Newsmaker.

Министр отметила, что при регистрации новых политических объединений происходит проверка, соответствуют ли они всем требованиям законодательства, и выбранное членами "Шор" новое название станет для них препятствием.

"В законодательстве четко указано, что нельзя использовать старое или подобное название, что может вводить в заблуждение избирателя. В данном случае понятно, что это попытка передать образ старой партии. А в решении суда четко указано, что партию ликвидируют со всеми атрибутами, в том числе названием и логотипом. Поэтому нельзя использовать то же название и политическую платформу", – прокомментировала она.

Министр добавила, что компетентные органы Молдовы также следят за денежными переводами граждан, включенных в санкционные списки, и приближенных к ним лиц.

Ранее мы писали, что Конституционный суд Молдовы признал пророссийскую партию "Шор" незаконной.

Парламент Молдовы проголосовал за ликвидацию партии "Шор".

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