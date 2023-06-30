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Минюст завершил первый этап первоначальной оценки состояния имплементации актов права ЕС

13:49, 30 июня 2023
Провели первоначальную оценку состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) по двум разделам.
Минюст завершил первый этап первоначальной оценки состояния имплементации актов права ЕС
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Министерством юстиции Украины обеспечено проведение первичной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) по переговорным разделам: Раздел 23 «Судебная власть и фундаментальные права», Раздел 24 «Правосудие, свобода и безопасность», передает официальный сайт ведомства.

 «Починаючи з 14 березня 2023 року Директоратом стратегічного планування та європейської інтеграції проаналізовано більше 1500 актів права ЄС з метою визначення структурного підрозділу Міністерства юстиції України або іншого органу влади, відповідального за проведення первинної оцінки за кожним з актів права ЄС, визначення чи потребує окремий акт імплементації на даному етапі селф-скринінгу,  та забезпечено регулярний моніторинг підготовки таблиць відповідності законодавства України акту права Європейського Союзу (acquis ЄС).

З метою своєчасного реагування на виклики, що виникали в процесі проведення первинної оцінки, було проведено цілий ряд як відомчих, так і міжвідомчих робочих нарад.

Етап скринінгу є важливим кроком у процесі вступу до ЄС, дозволяючи як державі-кандидату, так і ЄС оцінити й забезпечити відповідність національного законодавства країни-кандидата acquis ЄС.

ЄС за всю свою історію розробив величезний масив законодавства, відомий як acquis (з франц. – спільний доробок), який охоплює регламенти, директиви, висновки, рішення, судову практику, позиції в різних сферах політик ЄС. Процес перевірки дозволяє державі-кандидату виявити прогалини та розбіжності між актуальним національним законодавством і стандартами ЄС. Це узгодження має вирішальне значення для того, щоб держава-кандидат могла ефективно імплементувати та застосовувати закони ЄС після вступу. Саме тому Україна розпочала процедуру селф-скринінгу, щоб до початку перемовин вже мати перші результати такого аналізу і зрозуміти наші структурні проблеми, зокрема, щодо питань, якими опікується Міністерство юстиції України – верховенство права, судова влада, фундаментальні права, судова співпраця в цивільних та кримінальних справах та ін.

«Ці питання є основоположними для нашого майбутнього членства в ЄС, і від них залежить прогрес щодо інших переговорних розділів», — наголосила Наталия Панчук, Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

Селф-скринінг дозволяє державі виявляти та усувати слабкі місця у своїй правовій та адміністративній системах. Узгодивши своє законодавство з acquis ЄС, Україна може створити надійні адміністративні структури з фаховим конкурентним персоналом, здатні ефективно впроваджувати та виконувати право ЄС.

Загалом етап селф-скринінгу національного законодавства під час вступу до ЄС є критично важливим механізмом для забезпечення правової сумісності, сприяння гармонізації, розбудови інституційної спроможності, оцінки прогресу та сприяння взаєморозумінню з європейської стороною.

«Перший етап цього процесу, який завершився 30 червня, отримає своє органічне продовження в підготовці загального звіту про стан імплементації актів ЄС у визначених переговорних розділах, а також у визначенні пріоритетних заходів, які увійдуть до Національної програми щодо вступу України в ЄС», – зазначив Богдан Веселовський, керівник експертної групи з євроінтеграції та координації політик.

За результатами вжитих заходів, станом на 30 червня 2023 року, у 23 переговорному розділі було підготовлено 7 таблиць відповідності законодавства України акту права Європейського Союзу (acquis ЄС), а в 24 розділі — 223.

«Однією зі сфер переговорного розділ 23 є фундаментальні права, які вважаються основоположними для суспільства та забезпечення верховенства права. Їх реалізація має бути гарантованою та безперешкодною. Ця сфера містить низку регламентів, директив, конвенцій, протоколів, хартій і декларацій, рекомендацій, які країна-кандидат має запровадити до своєї правової системи, забезпечуючи також їх ефективне виконання. Особливу увагу приділено темам боротьби з дискримінацією, свободі пересування,  забезпечення виборчих прав», – зауважила Аліна Євстіфеєва, керівниця експертної групи з прав людини.

Підготовка таблиць відповідності законодавства України актам права Європейського Союзу (acquis ЄС) в рамках Розділів 23 і 24 забезпечена такими структурними підрозділами Міністерства юстиції України: Департаментом міжнародного права, Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції, Департаментом приватного права, Департаментом публічного права, Сектором архівної справи», - сказано в сообщении.

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