Минюст завершил первый этап первоначальной оценки состояния имплементации актов права ЕС

Провели первоначальную оценку состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) по двум разделам.

Министерством юстиции Украины обеспечено проведение первичной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) по переговорным разделам: Раздел 23 «Судебная власть и фундаментальные права», Раздел 24 «Правосудие, свобода и безопасность», передает официальный сайт ведомства.

«Починаючи з 14 березня 2023 року Директоратом стратегічного планування та європейської інтеграції проаналізовано більше 1500 актів права ЄС з метою визначення структурного підрозділу Міністерства юстиції України або іншого органу влади, відповідального за проведення первинної оцінки за кожним з актів права ЄС, визначення чи потребує окремий акт імплементації на даному етапі селф-скринінгу, та забезпечено регулярний моніторинг підготовки таблиць відповідності законодавства України акту права Європейського Союзу (acquis ЄС).

З метою своєчасного реагування на виклики, що виникали в процесі проведення первинної оцінки, було проведено цілий ряд як відомчих, так і міжвідомчих робочих нарад.

Етап скринінгу є важливим кроком у процесі вступу до ЄС, дозволяючи як державі-кандидату, так і ЄС оцінити й забезпечити відповідність національного законодавства країни-кандидата acquis ЄС.

ЄС за всю свою історію розробив величезний масив законодавства, відомий як acquis (з франц. – спільний доробок), який охоплює регламенти, директиви, висновки, рішення, судову практику, позиції в різних сферах політик ЄС. Процес перевірки дозволяє державі-кандидату виявити прогалини та розбіжності між актуальним національним законодавством і стандартами ЄС. Це узгодження має вирішальне значення для того, щоб держава-кандидат могла ефективно імплементувати та застосовувати закони ЄС після вступу. Саме тому Україна розпочала процедуру селф-скринінгу, щоб до початку перемовин вже мати перші результати такого аналізу і зрозуміти наші структурні проблеми, зокрема, щодо питань, якими опікується Міністерство юстиції України – верховенство права, судова влада, фундаментальні права, судова співпраця в цивільних та кримінальних справах та ін.

«Ці питання є основоположними для нашого майбутнього членства в ЄС, і від них залежить прогрес щодо інших переговорних розділів», — наголосила Наталия Панчук, Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

Селф-скринінг дозволяє державі виявляти та усувати слабкі місця у своїй правовій та адміністративній системах. Узгодивши своє законодавство з acquis ЄС, Україна може створити надійні адміністративні структури з фаховим конкурентним персоналом, здатні ефективно впроваджувати та виконувати право ЄС.

Загалом етап селф-скринінгу національного законодавства під час вступу до ЄС є критично важливим механізмом для забезпечення правової сумісності, сприяння гармонізації, розбудови інституційної спроможності, оцінки прогресу та сприяння взаєморозумінню з європейської стороною.

«Перший етап цього процесу, який завершився 30 червня, отримає своє органічне продовження в підготовці загального звіту про стан імплементації актів ЄС у визначених переговорних розділах, а також у визначенні пріоритетних заходів, які увійдуть до Національної програми щодо вступу України в ЄС», – зазначив Богдан Веселовський, керівник експертної групи з євроінтеграції та координації політик.

За результатами вжитих заходів, станом на 30 червня 2023 року, у 23 переговорному розділі було підготовлено 7 таблиць відповідності законодавства України акту права Європейського Союзу (acquis ЄС), а в 24 розділі — 223.

«Однією зі сфер переговорного розділ 23 є фундаментальні права, які вважаються основоположними для суспільства та забезпечення верховенства права. Їх реалізація має бути гарантованою та безперешкодною. Ця сфера містить низку регламентів, директив, конвенцій, протоколів, хартій і декларацій, рекомендацій, які країна-кандидат має запровадити до своєї правової системи, забезпечуючи також їх ефективне виконання. Особливу увагу приділено темам боротьби з дискримінацією, свободі пересування, забезпечення виборчих прав», – зауважила Аліна Євстіфеєва, керівниця експертної групи з прав людини.

Підготовка таблиць відповідності законодавства України актам права Європейського Союзу (acquis ЄС) в рамках Розділів 23 і 24 забезпечена такими структурними підрозділами Міністерства юстиції України: Департаментом міжнародного права, Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції, Департаментом приватного права, Департаментом публічного права, Сектором архівної справи», - сказано в сообщении.

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