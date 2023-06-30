Забороненій у Молдові партії «Шор» не дозволять поновитися зі схожою назвою, — міністерка юстиції

У законодавстві чітко зазначено, що не можна використовувати стару чи подібну назву, що може вводити в оману виборця, зазначила міністерка юстиції Вероніка Михайлов-Морару.

В уряді Молдови заявили, що визнана неконституційною партія "Шор" не зможе зареєструватися як нова політсила, використовуючи наближену назву. Про це сказала міністерка юстиції Вероніка Михайлов-Морару, пише Newsmaker.

Міністерка зазначила, що під час реєстрації нових політичних об’єднань відбувається перевірка, чи відповідають вони усім вимогам законодавства, і обрана членами "Шор" нова назва стане для них перешкодою.

"У законодавстві чітко зазначено, що не можна використовувати стару чи подібну назву, що може вводити в оману виборця. У цьому випадку зрозуміло, що це спроба передати образ старої партії. А в рішенні суду чітко вказано, що партію ліквідують з усіма атрибутами, у тому числі назвою і логотипом. Тож не можна використовувати ту саму назву і політичну платформу", – прокоментувала вона.

Міністерка додала, що компетентні органи Молдови також стежать за грошовими переказами громадян, включених у санкційні списки, та наближених до них осіб.

Раніше ми писали, що Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію "Шор" незаконною.

Парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії "Шор".

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