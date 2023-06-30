Правительство в скором времени запустит крупную приватизацию через онлайн-аукционы

В Минэкономики анонсировали запуск крупной приватизации через систему Прозорро. Продажи. уже в ближайшее время.

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В скором времени правительство планирует запустить крупную приватизацию через систему Прозорро.Продажи. Минэкономики рассчитывает на принятие Кабинетом Министров соответствующих решений в начале июля.

Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев на конференции Прозорро.Продажи «Пять лет реформе малой приватизации: от первого аукциона до 14 млрд гривен в бюджеты».



«Принятие инициированных Минэкономики изменений станет последним важным законодательным шагом для запуска крупной приватизации в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи, которую ждет все государство.



Запуск продаж объектов крупной приватизации позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет. Законодательные инициативы министерства также будут способствовать привлечению на онлайн-торги по малой приватизации добропорядочных участников, а затем и победителей, которые будут эффективными владельцами этих активов и будут инвестировать в их развитие», – отметил заместитель Министра экономики Алексей Соболев.



По его словам, предложенные Минэкономики изменения позволят закрыть технические моменты для запуска крупной приватизации, а также установить дополнительные гарантии е-аукционов и предохранители от возможных срывов торгов с малой приватизации.



В частности, участник электронного аукциона, занявший второе место по итогам торгов, не будет иметь права отказаться от ожидания решения о первом победителе. В случае, если недобросовестные участники торгов, занявшие первое или второе места будут отказываться от уплаты суммы за актив, государственный бюджет будет получать гарантийные взносы обоих участников, а это почти 40% от стартовой цены объекта.



По словам заместителя Министра экономики, принятие этих изменений станет одним из предохранителей от злоупотреблений на торгах по малой приватизации, а государству разрешит получить дополнительные поступления в бюджет.

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