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Судьи из Нидерландов объявили выговор за попытку повлиять на дело MH17 с помощью теории заговора

18:01, 11 июля 2023
Судье, которая раздавала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17, вынесли выговор.
Судьи из Нидерландов объявили выговор за попытку повлиять на дело MH17 с помощью теории заговора
Фото: ANP
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В Нидерландах судьи вынесли выговор за то, что она пыталась повлиять на дело MH17 через распространение среди судей теории заговора, передает NOS.

Вынести судье выговор решил Верховный суд, который принимает решение о дисциплинарных мерах. Такие случаи в Нидерландах – редкость.

Известно, что судья работает в суде в Гааге. Ее брат написал книгу под псевдонимом, в которой утверждает, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой в 2014 году, как постановил Нидерландский совет по безопасности и прокуратура.

Судья раздавала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17. Она назвала выводы расследования по MH17 «преднамеренным и прозрачным сокрытием» и заявляла о «манипуляции и лжи».

Верховный суд постановил, что судья свободна в выражении своего мнения, но тогда необходимо учитывать «влияние этих высказываний», особенно если это ставит под сомнение судебную власть.

Судья, которая получила письменный выговор, была переведена из уголовного отдела в другой.

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