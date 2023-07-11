Андрей Мельник уволен с должности заместителя министра иностранных дел

11 июля Кабмин уволил Андрея Мельника с должности заместителя главы МИД Украины.

Фото: slovoidilo.ua

Кабинет министров провел 11 июля заседание, на котором принял одно кадровое решение. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя Министра иностранных дел Украины», - написал он на своем Телеграмм-канале.

Напомним, Кабмин провел заседание: какие решения было принято 24 июня.

Добавим, ранее Андрей Мельник назначен послом Украины в Бразилии — указ Владимира Зеленского.

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