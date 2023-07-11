Андрей Мельник уволен с должности заместителя министра иностранных дел

Кабинет министров провел 11 июля заседание, на котором принял одно кадровое решение. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя Министра иностранных дел Украины», - написал он на своем Телеграмм-канале.
Напомним, Кабмин провел заседание: какие решения было принято 24 июня.
Добавим, ранее Андрей Мельник назначен послом Украины в Бразилии — указ Владимира Зеленского.
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