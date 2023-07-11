Андрія Мельника звільнено з посади заступника міністра закордонних справ

11 липня Кабмін звільнив Андрія Мельника з посади заступника голови МЗС України.

Фото: slovoidilo.ua

Кабінет міністрів провів 11 липня засідання, на якому ухвалив одне кадрове рішення. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Звільнено Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника Міністра закордонних справ України», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 24 червня.

Додамо, раніше Андрія Мельника призначили послом України у Бразилії — указ Володимира Зеленського.

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