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  1. У світі

Судді з Нідерландів оголосили догану за спробу вплинути на справу MH17 за допомогою теорії змови

18:01, 11 липня 2023
Судді, яка роздавала книгу свого брата суддям та прокурорам у справі MH17, винесли догану.
Судді з Нідерландів оголосили догану за спробу вплинути на справу MH17 за допомогою теорії змови
Фото: ANP
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У Нідерландах судді винесли догану за те, що вона намагалася вплинути на справу MH17 через поширення серед суддів теорії змови, передає NOS.

Винести судді догану вирішив Верховний суд, який ухвалює рішення щодо дисциплінарних заходів. Такі випадки у Нідерландах є рідкісними.

Відомо, що суддя працює у суді в Гаазі. Її брат написав книгу під псевдонімом, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою у 2014 році, як постановила Нідерландська рада з безпеки та прокуратура.

Суддя роздавала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17. Вона назвала висновки розслідування щодо MH17 «навмисним і прозорим приховуванням» і заявляла про «маніпуляцію та брехню».

Верховний суд постановив, що суддя є вільною у висловленні своєї думки, але тоді необхідно враховувати «вплив цих висловлювань», особливо якщо це ставить під сумнів судову владу.

Суддю, яка отримала письмову догану, було переведено з кримінального відділу в інший.

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