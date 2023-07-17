В Каире обрушился жилой дом: есть погибшие, фото

На месте трагедии продолжается разбор завалов.

В понедельник, 17 июля, в Каире обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате инцидента восемь человек погибли и еще несколько получили ранения, сообщило издание Egypt Today.

Трагедия произошла на улице Маккави в районе Хадаек-эль-Кобба в северной части столицы Египта.

На месте происшествия идет разбор завалов. Пострадавшие госпитализированы. Причины обрушения дома пока не уточняются.

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