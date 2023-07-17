У Каїрі обвалився житловий будинок: є загиблі, фото

На місці трагедії триває розбір завалів.

У Каїрі обвалився чотириповерховий житловий будинок. Внаслідок інциденту вісім людей (за попедніми даними) загинули і ще декілька отримали поранення, повідомило видання Egypt Today.

Зазначається, що трагедія сталася на вулиці Маккаві у районі Хадаєк-ель-Кобба у північній частині столиці Єгипту.

На місці події триває розбір завалів. Постраждалих госпіталізовано. Причини обвалу будинку наразі не уточнюються.

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