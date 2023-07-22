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  1. В мире

Тактическое ядерное оружие рф уже в Беларуси, — CNN

09:50, 22 июля 2023
Отмечается, что высопоставленные лиц США не верят, что Лукашенко будет иметь какой-то контроль над арсеналом тактического ядерного оружия.
Тактическое ядерное оружие рф уже в Беларуси, — CNN
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россия переместила первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь, сообщает CNN.

"Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) "не имеет оснований сомневаться" в заявлении российского диктатора Путина о том, что россия переместила первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь", — процитировало издание высокопоставленное должностное лицо DIA.

Журналисты издания напоминают, что в прошлом месяце на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что первые российские ядерные боеголовки были доставлены на территорию Беларуси и добавил, что они были размещены для так называемого "сдерживания".

По данным Федерации американских ученых, рф имеет около 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе около 1900 единиц тактического ядерного оружия.

Непонятно , какую часть этого арсенала Путин собирается переместить, а официальные лица США и Запада публично не подтвердили, что любое оружие было передано Беларуси. Чиновники не стали раскрывать, почему они так считают.

Напомним, что министры обороны рф и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. 

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