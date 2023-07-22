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  1. У світі

Тактична ядерна зброя рф вже у Білорусі, — CNN

09:50, 22 липня 2023
Зазначається, що високопосадовці США не вірять, що Лукашенко матиме якийсь контроль над арсеналом тактичної ядерної зброї.
Тактична ядерна зброя рф вже у Білорусі, — CNN
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росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі, повідомляє CNN.

При цьому високопосадовці США не вірять, що Лукашенко матиме якийсь контроль над арсеналом тактичної ядерної зброї.

"Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) "не має підстав сумніватися" у заяві російського диктатора Путіна про те, що росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі", - процитувало виданння високопосадовці DIA.

Журналісти видання нагадують, що минулого місяця на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що перші російські ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі та додав, що вони були розміщені там для так званого "стримування".

За даними Федерації американських вчених, рф має близько 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї. 

"Незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити, а офіційні особи США та Заходу публічно не підтвердили, що будь-яка зброя була передана Білорусі. Чиновники не стали розкривати, чому вони так вважають. Вони визнали, що розвідувальному співтовариству США важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що міністри оборони росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. 

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