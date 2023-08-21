Уволили «за старость»: суд во Франции обязал восстановить на работе 74-летнего профессора

74-летний французский профессор Жан-Жак Туруде вернулся на работу в Университет Кан-Нормандия, откуда его ранее уволили за «превышение предельного возраста работников». Мужчина через суд добился возобновления на работу, передает Le Parisien.
Руководство университета заявило, что решение об увольнении было принято согласно закону о госслужбе, который регламентирует возраст работников (в том числе университетов) и запрещает работать тем, кому исполнилось 67 лет.
Профессор обратился в суд, где объяснил, что не подписывал с университетом контракт, но работал по совместительству, а значит, закон о госслужбе на его работу не распространяется.
Суд принял сторону Туруде и обязал Университет Кана-Нормандии восстановить профессора в должности со следующего учебного года. Университет имеет право обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста.
Напомним, Францию охватили массовые протесты против пенсионной реформы.
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