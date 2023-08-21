Звільнили «за старість»: суд у Франції зобов’язав поновити на роботі 74-річного професора

Суд став на бік професора у питанні його звільнення з університету.

Фото: leparisien.fr

74-річний французький професор Жан-Жак Туруде повернувся на роботу в Університет Кан-Нормандія, звідки його раніше звільнили за «перевищення граничного віку працівників». Чоловік через суд домігся поновлення на роботі, передає Le Parisien.

Керівництво університету заявило, що рішення про звільнення було прийнято згідно з законом про держслужбу, який регламентує вік працівників (зокрема університетів) і забороняє працювати тим, кому виповнилося 67 років.

Професор звернувся до суду, де пояснив, що не підписував з університетом контракт, але працював за сумісництвом, а отже закон про держслужбу на його роботу не поширюється.

Суд став на бік Туруде і зобов'язав Університет Кана-Нормандії поновити професора на посаді з наступного навчального року. Університет має право оскаржити рішення суду.

Раніше ми писали, що Конституційна рада Франції схвалила підвищення пенсійного віку.

Нагадаємо, Францію охопили масові протести проти пенсійної реформи.

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