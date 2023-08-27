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Послы стран Большой семерки встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

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Руководитель ООО обвинялась в том, что она, зная о существовании судебного решения, после получения материалов исполнительного производства, продолжала эксплуатацию объекта, путем предоставления в аренду собственного недвижимого имущества.

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  1. В мире

США призвали Совбез ООН принять меры по Северной Корее из-за запуска спутника

13:57, 27 августа 2023
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Совбез ООН отреагировать на запуск спутника КНДР.
США призвали Совбез ООН принять меры по Северной Корее из-за запуска спутника
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Совет безопасности ООН должен предпринять «однозначные действия» в отношении КНДР и предотвратить дальнейшие попытки страны запустить «военный разведывательный спутник». Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Yonhap.

Посол заявила, что «каждый член совета должен осудить этот запуск». Также она отметила необходимость «однозначных действий» со стороны СБ ООН.

«Мы должны однозначно осудить незаконное поведение КНДР. Мы должны призвать КНДР полностью и добросовестно выполнять все соответствующие резолюции Совета Безопасности, и мы должны рассмотреть глобальную прибыльную деятельность КНДР, финансирующую ее незаконную оружейную программу», - заявила она.

Кроме того, Томас-Гринфилд подчеркнула, что рф и Китай «не отвечают своим обязанностям по поддержке международного мира и безопасности», отказываясь осудить действия КНДР.

«россия и Китай не отвечают своим обязанностям по поддержке международного мира и безопасности. Вместо этого они празднуют, отмечают нарушение резолюций Совета Безопасности и продолжают блокировать его действия», - добавила она.

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