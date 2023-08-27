Дюбуа считает, что у него «украли победу» и обжалует результаты боя против Усика

Команда Даниэля Дюбуа заявила о намерении получить бой-реванш с Александром Усиком.

Британский боксер Даниэль Дюбуа после поражения в поединке с украинским чемпионом Александром Усиком заявил, что у него «украли победу». Об этом сообщает «Суспільне Спорт».

Команда британца будет оспаривать решение арбитра.

Так, в пятом раунде Дюбуа нанес запретный удар, после чего Усик упал, а рефери остановил бой и дал украинцу время восстановиться. В результате Александр вернулся в поединок и оформил победу техническим нокаутом в девятом раунде.

«Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы», – заявил Дюбуа сразу после поединка, после чего не пришел на пресс-конференцию.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен высказал аналогичную позицию и заявил о необходимости провести реванш, который не был прописан в контракте:

«Боксерское сражение должно быть честным, но это не был удар ниже пояса. Полный нонсенс. Руководящие органы должны назначить реванш. С Даниэля не сняли ни одного балла. Мне нравится Усик, но это было чисто домашнее решение в его пользу.

Усик не мог продолжать сражение, но ему дали несколько минут на восстановление. Мы будем оспаривать то, что произошло».

В субботу, 26 августа, украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе. Он заявил, что посвятил этот поединок Украине и ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.