Дюбуа вважає, що в нього «вкрали перемогу» та оскаржить результати бою проти Усика

Команда Даніеля Дюбуа заявила про намір отримати бій-реванш з Олександром Усиком.

Британський боксер Даніель Дюбуа після поразки у поєдинку з українським чемпіоном Олександром Усиком заявив, що у нього «вкрали перемогу». Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Команда британця буде оскаржувати рішення арбітра.

Так, у п'ятому раунді Дюбуа завдав забороненого удару, після чого Усик упав, а рефері зупинив бій і дав українцю час відновитися. У підсумку Олександр повернувся в поєдинок і оформив перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

«Я не думаю, що це був удар нижче пояса. Мене обдурили, позбавивши перемоги», – заявив Дюбуа відразу після поєдинку, після чого не прийшов на пресконференцію.

Промоутер британця Френк Воррен висловив аналогічну позицію та заявив про необхідність провести реванш, який не був прописаний у контракті:

«Боксерський бій повинен бути чесним, але це не був удар нижче пояса. Повний нонсенс. Керівні органи повинні призначити реванш. З Даніеля не зняли жодного бала. Мені подобається Усик, але це було чисто домашнє рішення на його користь.

Усик не міг продовжувати бій, але йому дали кілька хвилин на відновлення. Ми оскаржуватимемо те, що сталося».

У суботу, 26 серпня, український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у поєдинку за титули чемпіона світу в надважкій вазі. Він заявив, що присвятив цей поєдинок Україні та ЗСУ.

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