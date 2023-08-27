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  1. У світі

США закликали Радбез ООН вжити заходів стосовно Північної Кореї через запуск супутника

13:57, 27 серпня 2023
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала Радбез ООН відреагувати на запуск супутника КНДР.
США закликали Радбез ООН вжити заходів стосовно Північної Кореї через запуск супутника
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Рада безпеки ООН має вжити «однозначних дій» стосовно КНДР та запобігти подальшим спробам країни запустити «військовий розвідувальний супутник». Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Yonhap.

Посол заявила, що «кожен член ради має засудити цей запуск». Також вона наголосила на необхідності «однозначних дій» зі сторони РБ ООН.

«Ми повинні однозначно засудити незаконну поведінку КНДР. Ми повинні закликати КНДР повністю і сумлінно виконувати всі відповідні резолюції Ради Безпеки, і ми повинні розглянути глобальну прибуткову діяльність КНДР, яка фінансує її незаконну збройову програму», - заявила вона.

Крім цього, Томас-Грінфілд наголосила, що рф та Китай «не відповідають своїм обов'язкам щодо підтримки міжнародного миру та безпеки», відмовляючись засудити дії КНДР.

«росія та Китай не відповідають своїм обов'язкам щодо підтримки міжнародного миру та безпеки. Натомість вони святкують, відзначають порушення резолюцій Ради Безпеки та продовжують блокувати її дії», - додала вона. 

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