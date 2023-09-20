В Черном море у берегов Румынии грузовое судно подорвалось на мине

В 40 километрах от берега Румынии грузовое судно наткнулось на мину, экипаж был спасен.

Источник фото: Милитарный

В Черном море, у берегов Румынии, экипаж грузового судна был спасен после того, как судно, вероятно, наткнулось на морскую мину, – сообщает CNN.

Румынское морское спасательное агентство MRCC сообщило, что 12 членов экипажа судна из Того под названием Seama были эвакуированы и доставлены для получения медицинской помощи в порт Сулина возле границы с Украиной. Это произошло после взрыва, который произошел примерно в 40 километрах от берега.

По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна. Члены экипажа утверждают, что, по их мнению, судно наткнулось на морскую мину. Однако румынские власти пока не могут подтвердить причину взрыва.

Инцидент подчеркивает необходимость бдительности и безопасности во время плавания в регионах, где может быть риск морских мин и других подводных угроз.

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