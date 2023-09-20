У Чорному морі біля берегів Румунії вантажне судно підірвалося на міні

За 40 кілометрів від берега Румунії вантажне судно натрапило на міну, екіпаж було врятовано.

Джерело фото: Мілітарний

У Чорному морі, біля берегів Румунії, екіпаж вантажного судна було врятовано після того, як судно, ймовірно, натрапило на морську міну, – повідомляє CNN.

Румунське морське рятувальне агентство MRCC повідомило, що 12 членів екіпажу судна з Того під назвою Seama були евакуйовані та доставлені для отримання медичної допомоги до порту Суліна біля кордону з Україною. Це сталося після вибуху, який стався приблизно за 40 кілометрів від берега.

За попередньою інформацією, вибух стався у машинному відділенні судна. Члени екіпажу стверджують, що, на їхню думку, судно натрапило на морську міну. Проте румунська влада наразі не може підтвердити причину вибуху.

Інцидент підкреслює необхідність пильності та безпеки під час плавання в регіонах, де може бути ризик морських мін та інших підводних загроз.

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