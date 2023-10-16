Австралия оштрафовала соцсеть Илона Маска на сотни тысяч долларов

Соцсеть Илона Маска оштрафовала на 386 000 долларов.

Фото: The Guardian

В Австралии регулятор оштрафовал социальную сеть Илона Маска X (бывший Twitter) на $386 000 за отказ сотрудничать с расследованием по жестокому обращению с детьми, передает Reuters.

Как пишет издание, Комиссия по электронной безопасности оштрафовала соцсеть из-за того, что там не ответили на вопросы о жестоком обращении с детьми и методах, которые она использовала для выявления.

«Единственная причина, чтобы не ответить на важные вопросы незаконного контента и поведения на платформах, заключается в том, что у вас нет ответов», - сказала Инман Грант, которая до 2016 года была директором общественной политики X.

Согласно австралийским законам, вступившим в силу в 2021 году, регулятор может заставить интернет-компании предоставить информацию о своих методах безопасности в Интернете, иначе им грозит штраф. Если X откажется платить штраф, регулятор может подать в суд на компанию.

Ранее Евросоюз предупредил Маска о последствиях за дезинформацию о войне в Израиле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.