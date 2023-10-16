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  1. У світі

Австралія оштрафувала соцмережу Ілона Маска на сотні тисяч доларів

17:39, 16 жовтня 2023
Соцмережу Ілона Маска оштрафувала на 386 000 доларів.
Австралія оштрафувала соцмережу Ілона Маска на сотні тисяч доларів
Фото: The Guardian
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В Австралії регулятор оштрафував соціальну мережу Ілона Маска X (колишній Twitter) на $386 000 за відмову співпрацювати з розслідуванням щодо жорстокого поводження з дітьми, передає Reuters.

Як пише видання, Комісія з електронної безпеки оштрафувала соцмережу через те, що там не відповіли на запитання про матеріали жорстокого поводження з дітьми та методи, які вона використовувала для виявлення.

«Єдина причина, щоб не відповісти на важливі запитання щодо незаконного контенту та поведінки на платформах, полягає в тому, що у вас немає відповідей», - сказала Інман Грант, яка до 2016 року була директором з громадської політики X.

Згідно з австралійськими законами, які набули чинності в 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про свої методи безпеки в Інтернеті, інакше їм загрожує штраф. Якщо X відмовиться платити штраф, регулятор може подати на компанію в суд.

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