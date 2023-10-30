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Чехия позволит украинцам остаться в стране после 2025 года

22:00, 30 октября 2023
Временная защита для украинцев в ЕС завершится в 2025 году.
Чехия позволит украинцам остаться в стране после 2025 года
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В Чехии готовятся к тому, что по окончании временной защиты часть украинцев захотят остаться в стране. Им могут предоставить такую возможность. Об этом рассказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, передает proukrainu.blesk.cz.

Так, временная защита для украинцев в ЕС завершится в 2025 году. Во многих странах уже изучают возможные сценарии, как поступать с украинскими гражданами в будущем. В Чехии призывают найти общее европейское решение по условиям для украинцев.

«Если отдельные государства сейчас начнут придумывать собственные решения, то вполне логично, что украинцы, которые хотели бы остаться после окончания временной защиты в 2025 году, — они бы сравнивали и думали, в какой стране выгоднее. Поэтому нужно унифицированное решение», – отметил министр.

По его словам, украинцев не будут просить уехать из страны после окончания защиты.

«Я не могу представить ситуацию, когда однажды людям просто скажут: «Идите все домой». Очевидно, что многие люди из Украины заинтересованы в возвращении. Между сентябрем и октябрем количество людей из Украины на нашей территории уменьшилось примерно на 14 тысяч», – обратил внимание Вит Ракушан.

Но опыт других миграционных кризисов свидетельствует, что часть людей в Чехии обустроятся и не захотят еще раз менять среду для своих детей.

«И таким людям нужно просто дать возможность, согласно хорошо продуманной схеме, остаться в Чехии», – отметил он.

В то же время, в Чехии не пытаются побуждать как можно больше украинцев остаться в стране.

«В проектах, которые здесь создаются, всегда важно задавать вопросы, на что они направлены. Я с самого начала говорил: давайте лучше говорить не об интеграции, а об адаптации. Потому что адаптация – это привыкание и создание условий, чтобы люди могли здесь жить. Речь не идет о том, чтобы вызвать какую-то «кража» людей, мол, «сделаем из них через два-три года чехов и будем хотеть, чтобы оставались здесь, потому что нам так удобно», – подчеркнул министр.

Глава МВД объясняет: в Чехии уважают позицию украинской стороны, чтобы украинцев не воспринимали как беженцев, потому что Украине нужно будет вернуть значительную часть населения, чтобы оправиться от войны и развивать страну.

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