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  1. В Украине

В каких случаях родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей: разъяснение

16:13, 30 октября 2023
Семейный Кодекс Украины определяет основания возникновения обязанности родителей содержать совершеннолетних дочь или сына.
В каких случаях родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей: разъяснение
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, в каких случаях родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей.

В ведомстве отметили, что по общему правилу, подкрепленному законодательно, родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Вместе с тем, Семейный Кодекс Украины определяет основания возникновения обязанности родителей содержать совершеннолетних дочь или сына.

В частности, такая ситуация возможна в случае нетрудоспособности совершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи, если родители могут такую помощь оказывать.

Не менее распространены случаи необходимости содержания совершеннолетних дочери/сына, продолжающих обучение. В этой связи они нуждаются в материальной помощи, поскольку возможность зарабатывать средства для собственного обеспечения обычно существенно ограничена. Тогда родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь. В то же время прекращение обучения означает прекращение права на содержание.

В случае необходимости принудительного взыскания алиментов в пользу дочери\сына, продолжающих обучение, право на обращение в суд имеет тот родитель, с кем проживает ребенок, или же сами дочь\сын.

Суд, в свою очередь, определяет размер алиментов в твердой денежной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) плательщика алиментов с учетом определенных обстоятельств.

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