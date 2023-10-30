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  1. В Україні

В яких випадках батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дітей: роз’яснення

16:13, 30 жовтня 2023
Сімейний Кодекс України визначає підстави виникнення обов’язку батьків утримувати повнолітніх доньку чи сина.
В яких випадках батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дітей: роз’яснення
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, в яких випадках батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дітей.

У відомстві зазначили, що за загальним правилом, підкріпленим законодавчо, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Та, разом з тим, Сімейний Кодекс України визначає підстави виникнення обов’язку батьків утримувати повнолітніх доньку чи сина.

Зокрема така ситуація можлива у разі непрацездатності повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, якщо батьки можуть таку допомогу надавати.

Не менш розповсюджені випадки необхідності утримання повнолітніх доньки\сина, які продовжують навчання. У зв’язку з цим вони потребують матеріальної допомоги, оскільки можливість заробляти кошти для власного забезпечення, зазвичай істотно обмежена. Тоді батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Водночас припинення навчання означає і припинення права на утримання.

У разі необхідності примусового стягнення аліментів на користь дочки\сина, які продовжують навчання, право на звернення до суду має той з батьків, з ким проживає дитина, або ж самі донька\син.

Суд, своєю чергою, визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням визначених обставин.

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