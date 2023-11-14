В Британии считают, что искусственный интеллект представляет угрозу парламентским выборам

Отмечается, что поддельные видео и «гиперреалистические боты» облегчат распространение дезинформации во время предвыборной кампании.

Национальный центр кибербезопасности Британии сообщил, что искусственный интеллект представляет угрозу для следующих парламентских выборов в стране, а отслеживание кибератак вражеских стран и их агентов становится все сложнее, сообщает AP.

Отмечается растущая угроза, которую искусственный интеллект (ИИ) составляет для выборов, в частности для предстоящих парламентских выборов в Британии, запланированных не позднее января 2025 года. Поддельные видео и "гиперреалистические боты" могут значительно облегчить распространение дезинформации во время предвыборной кампании.

В отчете отмечается, что в текущем году появились субъекты, связанные с государствами, представляющими новую киберугрозу для критически важных объектов национальной инфраструктуры, таких как энергетические, водопроводные и интернет-сети.

"В прошлом году появился новый класс киберпротивников в виде связанных с государствами субъектов, часто симпатизирующих вторжению рф в Украину и имеющим идеологическую, а не финансовую мотивацию", – отмечает Центр кибербезопасности.

В документе говорится, что государства и связанные с ними группы представляют постоянную и значительную угрозу – от русскоязычных преступников, атакующих британские фирмы с требованиями выкупа, до связанных с Китаем киберактеров, использующих свои навыки для достижения стратегических целей угрожают безопасности и стабильности интересов Великобритании".

Повторяя предупреждение британских разведывательных служб MI5 и MI6, Национальный центр кибербезопасности назвал становление Китая как технологической сверхдержавы "эпохальным вызовом для безопасности Великобритании".

"Мы рискуем, что Китай станет доминирующей силой в киберпространстве, если наши усилия по повышению устойчивости и развитию наших возможностей не будут за ним успевать", – говорится в сообщении.

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