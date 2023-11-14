ВАКС объяснил, почему вынес отдельное определение в деле Микитася относительно нарушения презумпции невиновности

Копию определения о нарушении презумпции невиновности из-за публичных комментариев детектива ВАКС направил Директору НАБУ для реагирования.

Высший антикоррупционный суд 14 ноября обнародовал заявление о нарушении презумпции невиновности по делу 991/392/23, где обвиняемым является Максим Микитась.

«31 октября 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил определение, которым установил нарушение презумпции невиновности в отношении обвиняемого и направил копию этого определения Директору Национального антикоррупционного бюро Украины для реагирования.

Суд установил, что на официальном канале НАБУ в Telеgram в рамках реализации проекта «Секреты НАБУ» распространен видеоматериал, в котором детектив Национального антикоррупционного бюро Украины дал интервью в виде ответов на вопросы ведущего программы по уголовному производству по обвинению в предоставлении предложения неправомерной выгоды мэру Днепра.

В этом сюжете детектив освещал некоторые детали досудебного расследования в этом уголовном производстве, процесс получения доказательств, задержания, применения меры пресечения и т. д. Хотя детектив и не называл прямо фамилии обвиняемого, контекст разговора и категорически утвердительные высказывания бесспорно формировали у зрителей и слушателей этого интервью убежденность в виновности обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления.

Суд отметил, что официальные, публичные, утвердительного характера комментарии и высказывания детектива носят крайне негативный результат как для защиты обвиняемого, так и для авторитета судебной власти, ведь вина такого лица в совершении преступления фактически установлена представителем стороны обвинения, несмотря на отсутствие приговора суда по данному вопросу», - отметили в ВАКС.

Также в ВАКС напомнили, что обращение с лицом, вина которого в совершении уголовного правонарушения не установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, должно соответствовать обращению с невиновным лицом.

«Очевидно, что отдельные дела, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины и в дальнейшем находятся в производстве Высшего антикоррупционного суда, вызывают повышенное внимание. И общество имеет право знать как обстоятельства таких дел (если они не составляют охраняемую законом тайну), так и ход их рассмотрения. Следовательно, должностные лица должны уведомлять общественность об уголовных расследованиях путем, например, информирования о подозрениях, задержаниях и признании. Однако правоохранительные органы должны осуществлять такое информирование со всей необходимой осторожностью и осмотрительностью, чтобы соблюсти принцип презумпции невиновности. Ведь этот принцип не только запрещает преждевременное выражение мнения самим судом о том, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, виновно, тогда как это еще не доказано в соответствии с законом, но и распространяется на заявления, которые делают другие государственные должностные лица в отношении продолжающихся по уголовным делам и побуждающих общественность к мнению о вине подозреваемого (обвиняемого) и предопределяющих оценку фактов компетентным судебным органом», отметили в Антикорсуде.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.