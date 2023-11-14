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  1. У світі

У Британії вважають, що штучний інтелект становить загрозу для парламентських виборів

16:07, 14 листопада 2023
Зазначається, що підроблені відео та «гіперреалістичні боти» полегшать поширення дезінформації під час передвиборчої кампанії.
У Британії вважають, що штучний інтелект становить загрозу для парламентських виборів
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Національний центр кібербезпеки Британії повідомив, що штучний інтелект представляє загрозу для наступних парламентських виборів у країні, а відстеження кібератак ворожих країн та їхніх агентів стає все більш складним, повідомляє AP. 

Наголошується на зростаючій загрозі, яку штучний інтелект (ШІ) становить для виборів, зокрема для майбутніх парламентських виборів у Британії, запланованих не пізніше січня 2025 року. Підроблені відео та "гіперреалістичні боти" можуть значно полегшити поширення дезінформації під час передвиборчої кампанії.

У звіті зазначається, що у поточному році з'явилися суб'єкти, пов'язані з державами, які представляють нову кіберзагрозу для критично важливих об'єктів національної інфраструктури, таких як енергетичні, водопровідні та інтернет-мережі.

"Минулого року з'явився новий клас кіберсупротивників у вигляді пов'язаних з державами суб'єктів, які часто симпатизують вторгненню рф в Україну та мають ідеологічну, а не фінансову мотивацію", – зазначає Центр кібербезпеки.

У документі говориться, що держави та пов'язані з ними групи становлять постійну та значну загрозу – від російськомовних злочинців, які атакують британські фірми з вимогами викупу, до пов'язаних з Китаєм кіберакторів, що використовують свої навички для досягнення "стратегічних цілей, що загрожують безпеці й стабільності інтересів Великої Британії".

Повторюючи попередження британських розвідувальних служб MI5 та MI6, Національний центр кібербезпеки назвав становлення Китаю як технологічної наддержави "епохальним викликом для безпеки Великої Британії".

"Ми ризикуємо, що Китай стане домінуючою силою в кіберпросторі, якщо наші зусилля з підвищення стійкості й розвитку наших можливостей не будуть за ним встигати", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ЄС готують закон для регулювання використання штучного інтелекту.

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