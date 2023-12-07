После сбития российского Су-24М снизилась активность вражеской авиации, - ВМС

Сбитый бомбардировщик пытался миновать «зерновой коридор» Украины.

Ситуация после сбития российского бомбардировщика Су-24М рф изменилась, а именно снизилась активность вражеской авиации. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Вчера мы не наблюдали активность авиации", – отметил Плетенчук.

По его словам, особенностью применения этого бомбардировщика было то, что он пытался миновать "зерновой коридор" Украины.

Он поблагодарил коллег из Воздушных сил за то, что они помогают обеспечивать безопасность гражданского судоходства.

А также добавил, что единственной проблемой обеспечения безопасности, которая остается, является активность рф в воздухе и применение огневого поражения с воздуха, в частности, с помощью самолетов.

Как известно, 5 декабря ВСУ "приземлили" вражеский бомбардировщик в районе острова Змеиный.

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