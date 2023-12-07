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Водитель международных перевозок не мог трудоустроиться в Украине и платить алименты на содержание детей, — ВС оставил в силе приговор суда

Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

  1. В мире

После сбития российского Су-24М снизилась активность вражеской авиации, - ВМС

19:56, 7 декабря 2023
Сбитый бомбардировщик пытался миновать «зерновой коридор» Украины.
После сбития российского Су-24М снизилась активность вражеской авиации, - ВМС
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Ситуация после сбития российского бомбардировщика Су-24М рф изменилась, а именно снизилась активность вражеской авиации. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Вчера мы не наблюдали активность авиации", – отметил Плетенчук.

По его словам, особенностью применения этого бомбардировщика было то, что он пытался миновать "зерновой коридор" Украины.

Он поблагодарил коллег из Воздушных сил за то, что они помогают обеспечивать безопасность гражданского судоходства.

А также добавил, что единственной проблемой обеспечения безопасности, которая остается, является активность рф в воздухе и применение огневого поражения с воздуха, в частности, с помощью самолетов.

Как известно, 5 декабря ВСУ "приземлили" вражеский бомбардировщик в районе острова Змеиный.

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