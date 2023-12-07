Після збиття російського Су-24М знизилася активність ворожої авіації, — ВМС

Збитий бомбардувальник намагався мінувати «зерновий коридор» України.

Ситуація після збиття російського бомбардувальника Су-24М рф змінилася, а саме знизилася активність ворожої авіації. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Вчора ми не спостерігали активність авіації", - зазначив Плетенчук.

За його словами, особливістю застосування цього бомбардувальника було те, що він намагався мінувати "зерновий коридор" України.

Він подякував колегам з Повітряних сил за те, що вони допомагають забезпечувати безпеку цивільного судноплавства.

А також додав, що єдиною проблемою щодо забезпечення безпеки, яка залишається, є активність рф в повітрі та застосування вогневого ураження з повітря, зокрема, за допомогою літаків.

Як відомо, 5 грудня ЗСУ "приземлили" ворожий бомбардувальник в районі острова Зміїний.

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