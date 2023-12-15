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  1. В мире

Нарушение запрета на рекламу азартных игр: Италия оштрафовала YouTube и Twitch более чем на $3 млн

12:14, 15 декабря 2023
Платформы также должны удалить более 20 тысяч видеороликов, рекламирующих разные виды азартных игр, в том числе спортивные ставки.
Нарушение запрета на рекламу азартных игр: Италия оштрафовала YouTube и Twitch более чем на $3 млн
Фото: matchmade.tv
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Италия оштрафовала стриминговые платформы YouTube и Twitch за нарушение запрета на рекламу азартных игр. Об этом сообщает Reuters.

Так, итальянское управление по вопросам гарантий связи (AGCOM) оштрафовало YouTube и Twitch за нарушение правил, запрещающих рекламу азартных игр в стране. Поэтому YouTube оплатит $2,45 миллиона штрафа, а Twitch — $971 тысячу.

Платформы также должны удалить более 20 тысяч видеороликов, рекламирующих разные виды азартных игр, в том числе спортивные ставки.

Управление постановило, что оба стриминговых сервиса поддерживали коммерческие партнерские отношения с производителями видео, которые публиковали контент на их платформах.

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