Нарушение запрета на рекламу азартных игр: Италия оштрафовала YouTube и Twitch более чем на $3 млн

Платформы также должны удалить более 20 тысяч видеороликов, рекламирующих разные виды азартных игр, в том числе спортивные ставки.

Фото: matchmade.tv

Италия оштрафовала стриминговые платформы YouTube и Twitch за нарушение запрета на рекламу азартных игр. Об этом сообщает Reuters.

Так, итальянское управление по вопросам гарантий связи (AGCOM) оштрафовало YouTube и Twitch за нарушение правил, запрещающих рекламу азартных игр в стране. Поэтому YouTube оплатит $2,45 миллиона штрафа, а Twitch — $971 тысячу.

Платформы также должны удалить более 20 тысяч видеороликов, рекламирующих разные виды азартных игр, в том числе спортивные ставки.

Управление постановило, что оба стриминговых сервиса поддерживали коммерческие партнерские отношения с производителями видео, которые публиковали контент на их платформах.

Ранее мы писали, что в Греции задержали рэпера, обвиняемого в 10-ти ограблениях банкоматов, чтобы профинансировать свои клипы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.