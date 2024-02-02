Во Франции двух мужчин отправили за решетку за кражу 100 000 карточек с покемонами

Украденные карточки с покемонами оценили в 100 тысяч евро.

Фото: Bild

В прошлом году во французском городе Ренн произошло дерзкое ограбление: трое мужчин пробрались в дом, в котором жил фанат покемонов, и украли у него 100 000 карточек, передает BILD.

Сначала грабители избили хозяина дома, а потом заставили его отдать примерно половину его 200-тысячной коллекции — украденные карточки оцениваются в 100 тысяч евро. Преступники сложили карточки в мешки для мусора и скрылись, однако вскоре были задержаны полицейскими.

Суд Ренна приговорил одного из фигурантов дела к двум годам тюрьмы, одного его сообщника — к году лишения свободы. Третий грабитель получил только условный срок.

Полицейские смогли найти преступников по отпечаткам пальцев: пока они убегали из дома, некоторые пакеты порвались, и из них выпали карточки. В суде обвиняемые заявили о раскаянии и объяснили, что были пьяны в момент совершения преступления.

Ограбленный коллекционер сейчас проходит курс психологической реабилитации. В суде он сообщил, что вложил в покупку карточек практически все деньги, которые заработал.

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