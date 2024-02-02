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В ВККС хотят, чтобы в отборе приняли участие 5-6 тысяч кандидатов на должности судей местных судов, а сам отбор и конкурс будут продолжаться не менее 1,5-2 лет.

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В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

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В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

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С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

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  1. Общество

Землю накроет магнитная буря: когда ее ждать

23:38, 2 февраля 2024
Магнитная буря средней силы накроет Землю.
Землю накроет магнитная буря: когда ее ждать
Фото: unian.ua
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В воскресенье, 4 февраля Землю накроет магнитная буря. Она будет не такой сильной, как предыдущая, но некоторые украинцы могут ощутить ее последствия на себе.

Как сообщил ресурс Meteoagent, магнитная буря будет один день, а К-индекс достигнет отметки 4 – средней силы.

Напомним, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Что делать, когда магнитные бури

В преддверии магнитной бури не переутомляйтесь. Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

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