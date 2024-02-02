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  1. Суспільство

Землю накриє магнітна буря: коли її очікувати

23:38, 2 лютого 2024
Магнітна буря середньої сили накриє Землю.
Землю накриє магнітна буря: коли її очікувати
Фото: unian.ua
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У неділю, 4 лютого, Землю накриє магнітна буря. Вона буде не такою сильною, як минула, але деякі українці можуть відчути її наслідки на собі.

Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря триматиме один день, а К-індекс досягне позначки 4 - середньої сили.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

Що робити, коли магнітні бурі

Напередодні магнітної бурі не перевтомлюйтесь. Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій. Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги. Обмежте поїздки за кермом автомобіля.

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