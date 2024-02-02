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У Франції двох чоловіків відправили за ґрати за крадіжку 100 000 карток з покемонами

16:32, 2 лютого 2024
Вкрадені картки з покемонами оцінили у 100 тисяч євро.
У Франції двох чоловіків відправили за ґрати за крадіжку 100 000 карток з покемонами
Фото: Bild
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Минулого року у французькому місті Ренн сталося зухвале пограбування: троє чоловіків пробралися до будинку, де жив фанат покемонів, і вкрали у нього 100 000 карток, передає Bild.

Спочатку грабіжники побили господаря будинку, а потім змусили його віддати приблизно половину з його 200-тисячної колекції — вкрадені картки оцінюються у 100 тисяч євро. Злочинці склали картки у мішки для сміття та втекли, проте незабаром були затримані поліцейськими.

Суд Ренна засудив одного з фігурантів до двох років в'язниці, одного його спільника — до року позбавлення волі. Третій грабіжник отримав лише умовний термін.

Поліцейські змогли знайти злочинців за відбитками пальців: поки вони тікали з дому, деякі пакети порвалися і з них випали картки. У суді обвинувачені заявили, що каються та пояснили, що були п'яні в момент скоєння злочину.

Пограбований колекціонер зараз проходить курс психологічної реабілітації. У суді він повідомив, що вклав у покупку карток практично всі гроші, які заробив.

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