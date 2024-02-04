В гараже покойника в Вашингтоне обнаружили инертную ядерную ракету

Инертную ракету времен холодной войны, которая использовалась для переноса ядерных боеголовок, подарил покойному житель Вашингтона.

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В штате Вашингтон в гараже дома покойного жителя нашли инертную ракету, которая когда-то использовалась для переноса ядерных боеголовок, - сообщает AP.

Полиция города Белвью получила информацию от местного жителя о наличии военной ракеты в гараже, которую получили в подарок от другого жителя штата. Музей ВВС в Дейтоне, штат Огайо, позвонил полиции, предлагая пожертвовать предмет для экспонирования.

Эксперты взрывоопасной группы проверили ракету, определив, что это Douglas AIR-2 Genie, которая использовалась для переноса ядерной боеголовки. Однако, она была без боеголовки и ракетного топлива, и не представляла взрывной опасности.

Поскольку ракета была безопасной, военные не требовали ее обратно. Полиция оставила предмет у соседа, который выразил желание отреставрировать его для дальнейшего экспонирования в музее. Отмечено, что подобные случаи находок инертных предметов в основном являются редкими, и это важный артефакт, который будет помогать сохранить историю мероприятий времен холодной войны.

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