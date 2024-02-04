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  1. В Украине

Экспорт через одесские порты поднялся до почти довоенных показателей

13:23, 4 февраля 2024
Уже в 2024 году по украинскому коридору было экспортировано 6,3 млн тонн груза.
Экспорт через одесские порты поднялся до почти довоенных показателей
Источник фото: omtp.com.ua
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За январь 2024 года объем экспорта через украинский коридор поражает своей динамикой, поднявшись почти до довоенного уровня. Об этом сообщил вице-премьер Украины и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Только за январь отправлено 6,3 миллиона тонн груза через украинский коридор, что уже почти равно довоенному показателю. Всего через этот коридор было перевезено 20 миллионов тонн товаров в 32 страны мира.

Из портов Одессы вышли 661 судно, которые доставили грузы в 32 страны. Этот огромный поток включает в себя 14,3 миллиона тонн аграрных товаров.

В дальнейшем рассчитывается на дальнейший рост объемов экспорта, поскольку уже планируется прибытие 104 новых судов, которые привезут с собой 3 миллиона тонн груза. Это свидетельствует о продолжении положительных тенденций в сфере внешнеторговых перевозок через украинский коридор.

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