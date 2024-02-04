Експорт через одеські порти піднявся до майже довоєнних показників

Вже у 2024 році українським коридором було експортовано 6,3 млн тонн вантажу.

Джерело фото: omtp.com.ua

За січень 2024 року обсяг експорту через український коридор вражає своєю динамікою, піднявшись майже до довоєнного рівня. Про це повідомив віцепрем'єр України та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Лише за січень відправлено 6,3 мільйона тонн вантажу через український коридор, що вже майже рівно довоєнному показнику. Всього через цей коридор було перевезено 20 мільйонів тонн товарів до 32 країн світу.

З портів Одеси вийшли 661 суден, які доставили вантажі до 32 країн. Цей величезний потік включає в себе 14,3 мільйона тонн аграрних товарів.

Надалі розраховується на подальший зростання обсягів експорту, оскільки вже планується прибуття 104 нових суден, які привезуть з собою 3 мільйони тонн вантажу. Це свідчить про продовження позитивних тенденцій у сфері зовнішньоторговельних перевезень через український коридор.

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