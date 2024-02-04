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«Комісія зацікавлена в отриманні необхідної інформації для виконання своїх повноважень»: у ВККС розповіли, чому звернулися до послів G7 зі скаргою на НАБУ та НАЗК

У ВККС планують оновити меморандуми про співробітництво з НАБУ та НАЗК .

50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю, зможуть мобілізувати: за яких умов

Якщо брат здійснює догляд за сестрою з інвалідністю II групи і більше немає інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, то за новим законопроектом його зможуть мобілізувати.

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

  1. В Україні

Пенсіонерам дали 2 місяці для проходження фізичної ідентифікації, інакше вони залишаться без виплат

10:10, 4 лютого 2024
Пенсії ВПО без ідентифікації платитимуть лише до 31 березня.
Пенсіонерам дали 2 місяці для проходження фізичної ідентифікації, інакше вони залишаться без виплат
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Міністерство соціальної політики активно працює над забезпеченням додаткової підтримки громадян, враховуючи їхні потреби та адаптуючи інструменти соціальної підтримки. Уряд вже 27 грудня прийняв ряд постанов, спрямованих на зміцнення соціальної підтримки певних категорій громадян під час військових дій. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Однією з важливих змін стало прийняття Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги тим, хто постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Ця допомога спрямована на працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців та інших, які постраждали внаслідок конфлікту. Для цього в Держбюджеті-2024 передбачено видатки обсягом 480,3 млн гривень.

Також ухвалено Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та їхніх сімей. Цей порядок спростить процедуру призначення пільг тим, хто через участь у військових діях не може особисто звернутися за їх призначенням. З травня 2024 року члени сімей ветеранів зможуть подавати єдину заяву – про взяття на облік як пільговика та надання пільг. Інформація для призначення пільг буде передаватися Мінсоцполітикою та Пенсійним фондом України шляхом обміну даними.

Додатково для пенсіонерів, які отримали статус ветерана Другої світової війни до повномасштабного вторгнення, продовжено строки фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року, щоб надати їм додатковий термін для проходження цієї процедури.

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