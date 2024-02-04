Пенсіонерам дали 2 місяці для проходження фізичної ідентифікації, інакше вони залишаться без виплат

Пенсії ВПО без ідентифікації платитимуть лише до 31 березня.

Міністерство соціальної політики активно працює над забезпеченням додаткової підтримки громадян, враховуючи їхні потреби та адаптуючи інструменти соціальної підтримки. Уряд вже 27 грудня прийняв ряд постанов, спрямованих на зміцнення соціальної підтримки певних категорій громадян під час військових дій. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Однією з важливих змін стало прийняття Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги тим, хто постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Ця допомога спрямована на працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців та інших, які постраждали внаслідок конфлікту. Для цього в Держбюджеті-2024 передбачено видатки обсягом 480,3 млн гривень.

Також ухвалено Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та їхніх сімей. Цей порядок спростить процедуру призначення пільг тим, хто через участь у військових діях не може особисто звернутися за їх призначенням. З травня 2024 року члени сімей ветеранів зможуть подавати єдину заяву – про взяття на облік як пільговика та надання пільг. Інформація для призначення пільг буде передаватися Мінсоцполітикою та Пенсійним фондом України шляхом обміну даними.

Додатково для пенсіонерів, які отримали статус ветерана Другої світової війни до повномасштабного вторгнення, продовжено строки фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року, щоб надати їм додатковий термін для проходження цієї процедури.

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