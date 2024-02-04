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50 млрд евро от ЕС связаны с выполнением плана реформ Ukraine Facility, в том числе по подотчетности и добропорядочности судей

Финансовая поддержка от ЕС в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев по проведению предусмотренных реформ – в частности, судебной

Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью, смогут мобилизовать: при каких условиях

Если брат осуществляет уход за сестрой с инвалидностью II группы и больше нет других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, то по новому законопроекту его смогут мобилизовать.

Председатель Полтавского апелляционного суда Сергей Галенкин получил строгий выговор

Дисциплинарная палата ВСП установила нарушение судьей норм судейской этики, но негативных последствий от действий председателя суда не наступило.

Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

  1. В Украине

Пенсионерам дали 2 месяца для прохождения физической идентификации, иначе они останутся без выплат

10:10, 4 февраля 2024
Пенсии ВПЛ без идентификации будут платить только до 31 марта.
Пенсионерам дали 2 месяца для прохождения физической идентификации, иначе они останутся без выплат
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Министерство социальной политики активно работает над обеспечением дополнительной поддержки граждан, учитывая их потребности и адаптируя инструменты социальной поддержки. Правительство уже 27 декабря приняло ряд постановлений, направленных на укрепление социальной поддержки определенных категорий граждан во время военных действий. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Одним из важных изменений стало принятие Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи тем, кто пострадал в результате военной агрессии российской федерации против Украины. Эта помощь направлена на работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих и других, пострадавших в результате конфликта. Для этого в Госбюджете-2024 предусмотрены расходы в объеме 480,3 млн гривен.

Также принят Порядок постановки на учет и назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и их семей. Этот порядок упростит процедуру назначения льгот тем, кто из-за участия в военных действиях не может лично обратиться за их назначением. С мая 2024 года члены семей ветеранов смогут подавать единое заявление - о постановке на учет в качестве льготника и предоставлении льгот. Информация для назначения льгот будет передаваться Минсоцполитики и Пенсионным фондом Украины путем обмена данными.

Дополнительно для пенсионеров, получивших статус ветерана Второй мировой войны до полномасштабного вторжения, продлены сроки физической идентификации до 31 марта 2024 года, чтобы предоставить им дополнительный срок для прохождения этой процедуры.

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