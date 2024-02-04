Пенсионерам дали 2 месяца для прохождения физической идентификации, иначе они останутся без выплат

Пенсии ВПЛ без идентификации будут платить только до 31 марта.

Министерство социальной политики активно работает над обеспечением дополнительной поддержки граждан, учитывая их потребности и адаптируя инструменты социальной поддержки. Правительство уже 27 декабря приняло ряд постановлений, направленных на укрепление социальной поддержки определенных категорий граждан во время военных действий. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Одним из важных изменений стало принятие Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи тем, кто пострадал в результате военной агрессии российской федерации против Украины. Эта помощь направлена на работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих и других, пострадавших в результате конфликта. Для этого в Госбюджете-2024 предусмотрены расходы в объеме 480,3 млн гривен.

Также принят Порядок постановки на учет и назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и их семей. Этот порядок упростит процедуру назначения льгот тем, кто из-за участия в военных действиях не может лично обратиться за их назначением. С мая 2024 года члены семей ветеранов смогут подавать единое заявление - о постановке на учет в качестве льготника и предоставлении льгот. Информация для назначения льгот будет передаваться Минсоцполитики и Пенсионным фондом Украины путем обмена данными.

Дополнительно для пенсионеров, получивших статус ветерана Второй мировой войны до полномасштабного вторжения, продлены сроки физической идентификации до 31 марта 2024 года, чтобы предоставить им дополнительный срок для прохождения этой процедуры.

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