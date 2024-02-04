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  1. У світі

В гаражі покійника в Вашингтоні виявили інертну ядерну ракету

12:45, 4 лютого 2024
Інертну ракету часів холодної війни, яка використовувалася для перенесення ядерних боєголовок, подарував покійному житель Вашингтону.
В гаражі покійника в Вашингтоні виявили інертну ядерну ракету
Джерело фото: AP
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У штаті Вашингтон в гаражі будинку покійного мешканця знайшли інертну ракету, яка колись використовувалася для перенесення ядерних боєголовок, – повідомляє AP.

Поліція міста Белв'ю отримала інформацію від місцевого жителя щодо наявності військової ракети в гаражі, яку отримали в подарунок від іншого мешканця штату. Музей ВПС у Дейтоні, штат Огайо, подзвонив поліції, пропонуючи пожертвувати предмет для експонування.

Експерти вибухонебезпечної групи перевірили ракету, визначивши, що це Douglas AIR-2 Genie, яка використовувалася для перенесення ядерної боєголовки. Проте, вона була без боєголовки та ракетного палива, і не представляла вибухової небезпеки.

Оскільки ракета була безпечною, військові не вимагали її назад. Поліція залишила предмет у сусіда, який виразив бажання відреставрувати його для подальшого експонування в музеї. Зазначено, що подібні випадки знахідок інертних предметів здебільшого є рідкісними, і це важливий артефакт, який буде допомагати зберегти історію заходів часів холодної війни.

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