В Египте туристка попала в тюрьму из-за сувенира, который приняли за древний артефакт

Поездка мечты в Египет обернулась для туристки настоящим кошмаром.

Отдых в Египте для туристка из Франции превратился в сущий ад из-за статуэтки, которую она приобрела в качестве сувенира в гостинице, передает delfi.lt

Женщину, которую заподозрили в торговле древностями, арестовали прямо в аэропорту Луксора и восемь дней она провела под арестом.

Через два дня женщину предстала перед франкоговорящим судьей. Чтобы доказать, что статуэтка является копией, владелицу галереи попросили назвать адрес производственной мастерской, где на полках стоят похожие модели.

В конце концов, благодаря вмешательству французского посла в Каире ее посадили на самолет в Париж.

«Насколько я понимаю, мне пожизненно запрещен въезд в страну», - сказала женщина изданию Le Figaro после пережитого испытания.

Однако она не намерена оставлять это дело без внимания. Ее адвокат говорит, что она будет добиваться отмены запрета и официального прекращения дела.

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