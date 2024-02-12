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Кандидаты на должности госслужбы из резерва хотят работать руководителями и преимущественно в Крыму – НАДС

В НАДС рассказали, какие проблемы возникли при попытках заполнить вакансии государственной службы на прифронтовых территориях.

К кандидату на председателя НАПК Сергею Гупяку возникли вопросы невнесения в ЕРДР данных по заявлению Романа Маселко

Также возникли вопросы относительно доходов матери кандидата на должность главы НАПК Сергея Гупяка.

Владелец автомобиля должен нести риск избрания контрагента, который может своим недобросовестным поведением лишить его права на истребование своей вещи

В таком случае собственник может защитить свое право путем обращения с иском о возмещении ущерба к лицу, которому он передал вещь в пользование и владение, поскольку спорное имущество выбыло из его собственности по его воле, а потому правовой механизм, предусмотренный статьей 388 ГК Украины, применению к спорным правоотношениям не подлежит.

Может ли юридическое лицо обращаться в суд с заявлением об установлении факта недостоверности информации и ее опровержении, – позиция ОП КГС ВС

Отсутствие сведений о лице, распространившем недостоверную информацию, как раз и является основанием для рассмотрения заявления об установлении факта недостоверности информации в порядке отдельного производства по правилам, определенным разделом IV ГПК.

Глава КУС ВС Александр Марчук о справедливости как измерении существенности нарушений, тенденциях судебной практики и вызовах перед уголовной юстицией, эксклюзивное интервью

«Система уголовной юстиции на втором году войны непрерывно функционирует, готова принимать вызовы и достойно преодолевать препятствия объединенными усилиями судейского сообщества, органов системы правосудия и международных партнеров Украины», – председатель Кассационного уголовного суда ВС Александр Марчук.

  1. В мире

В Египте туристка попала в тюрьму из-за сувенира, который приняли за древний артефакт

14:00, 12 февраля 2024
Поездка мечты в Египет обернулась для туристки настоящим кошмаром.
В Египте туристка попала в тюрьму из-за сувенира, который приняли за древний артефакт
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Отдых в Египте для туристка из Франции превратился в сущий ад из-за статуэтки, которую она приобрела в качестве сувенира в гостинице, передает delfi.lt

Женщину, которую заподозрили в торговле древностями, арестовали прямо в аэропорту Луксора и восемь дней она провела под арестом.

Через два дня женщину предстала перед франкоговорящим судьей. Чтобы доказать, что статуэтка является копией, владелицу галереи попросили назвать адрес производственной мастерской, где на полках стоят похожие модели.

В конце концов, благодаря вмешательству французского посла в Каире ее посадили на самолет в Париж.

«Насколько я понимаю, мне пожизненно запрещен въезд в страну», - сказала женщина изданию Le Figaro после пережитого испытания.

Однако она не намерена оставлять это дело без внимания. Ее адвокат говорит, что она будет добиваться отмены запрета и официального прекращения дела.

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