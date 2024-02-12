У Єгипті туристка потрапила до в’язниці через сувенір, який прийняли за стародавній артефакт

Поїздка мрії до Єгипту обернулася для туристки справжнім кошмаром.

Відпочинок у Єгипті для туристка з Франції перетворився на справжнє пекло через статуетку, яку вона придбала як сувенір у готелі, передає delfi.lt

Жінку, яку запідозрили у торгівлі старовинами, заарештували просто в аеропорту Луксора і вісім днів вона провела під арештом.

Через два дні після інциденту жінка постала перед франкомовним суддею. Щоб довести, що статуетка є копією, власницю галереї попросили назвати адресу виробничої майстерні, де на полицях стоять схожі моделі.

Зрештою завдяки втручанню французького посла в Каїрі її посадили на літак до Парижа.

«Наскільки я розумію, мені довічно заборонено в'їзд до країни», - сказала жінка виданню Le Figaro після пережитого випробування.

Однак вона не має наміру залишати цю справу без уваги. Її адвокат каже, що вона добиватиметься скасування заборони та офіційного припинення справи.

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