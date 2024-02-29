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В Австралии впервые в истории мужчину заключили в тюрьму за шпионаж на Китай

19:57, 29 февраля 2024
Это первый приговор по новому закону об иностранном вмешательстве, который был вынесен в 2018 году после серии попыток Китая повлиять на политику Австралии.
В Австралии впервые в истории мужчину заключили в тюрьму за шпионаж на Китай
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В Австралии заключили в тюрьму жителя Мельбурна Ди Сань Дуонга за шпионаж в пользу Китая. Муж ранее занимал главные должности в китайских общественных ассоциациях. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что это первый приговор по новому закону об иностранном вмешательстве, который был вынесен в 2018 году после серии попыток Китая повлиять на политику Австралии.

Так, в конце 2023 года 68-летний бизнесмен из Австралии Ди Сань Дуонга признан виновным в подготовке или планировании акта иностранного вмешательства в пользу Коммунистической партии Китая. Полиция штата Виктория заподозрила бывшего члена Либеральной партии Дуонга еще в 2020 году.

Прокуроры заявили, что Дуонг постоянно контактировал с китайской разведкой и пытался повлиять на австралийского чиновника Алана Таджа, чтобы продвигать интересы Коммунистической партии Китая — обвинения он отрицал.

В июне 2020 года Дуонг пожертвовал на 37 450 австралийских долларов ($25 тысяч) Королевской больнице Мельбурна — продолжался карантин через COVID-19, а поставки важного медицинского оборудования были нечастыми и сложными.

Тогда Дуонг перед СМИ торжественно вручил чек тогдашнему федеральному министру Алану Таджу, а затем был передан гендиректору больницы. Однако федеральные прокуроры утверждали, что это было далеко не жест доброй воли. Они заявляли, что Дуонг пытался таким образом повлиять на австралийского чиновника — он надеялся, что в ближайшее время Тадж сможет стать премьер-министром.

Дуонг был известным бизнесменом в китайско-австралийском сообществе и возглавлял местную «Федерацию китайских организаций Океании по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу». По словам федеральных прокуроров, он также причастен к другой организации, зарегистрированной в агентстве Коммунистической партии Китая.

Вместо этого Таджа, на которого пытался повлиять Дуонг, ни в каких правонарушениях не обвинили.

Судья назначил Дуонгу два года и девять месяцев тюремного заключения. Он должен отбыть 12 месяцев с этого срока, прежде чем его можно будет освободить под четырехлетний залог за должное поведение.

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