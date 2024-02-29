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  1. У світі

У Австралії вперше в історії чоловіка увʼязнили за шпигунство на Китай

19:57, 29 лютого 2024
Це перший вирок за новим законом про іноземне втручання, який ухвалили у 2018 році після серії спроб Китаю вплинути на політику Австралії.
У Австралії вперше в історії чоловіка увʼязнили за шпигунство на Китай
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У Австралії увʼязнили мешканця Мельбурну Ді Сань Дуонга за шпигунство на користь Китаю. Чоловік раніше обіймав чільні посади в китайських громадських асоціаціях. Про це повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що це перший вирок за новим законом про іноземне втручання, який ухвалили у 2018 році після серії спроб Китаю вплинути на політику Австралії.

Так, наприкінці 2023 року 68-річного бізнесмена з Австралії Ді Сань Дуонга визнали винним у підготовці або плануванні акту іноземного втручання на користь Комуністичної партії Китаю. Поліція штату Вікторія запідозрила колишнього члена Ліберальної партії Дуонга ще у 2020 році.

Прокурори заявили, що Дуонг постійно контактував із китайською розвідкою і намагався вплинути на австралійського високопосадовця Алана Таджа, щоб просувати інтереси Комуністичної партії Китаю — звинувачення він заперечував.

У червні 2020 року Дуонг зробив пожертву на 37 450 австралійських доларів ($25 тисяч) Королівській лікарні Мельбурну — тривав карантин через COVID-19, а поставки важливого медичного обладнання були нечастими й складними.

Тоді Дуонг перед ЗМІ урочисто вручив чек тодішньому федеральному міністру Алану Таджу, а потім його передали гендиректору лікарні. Проте федеральні прокурори стверджували, що це було далеко не жестом доброї волі. Натомість вони заявляли, що Дуонг намагався в такий спосіб вплинути на австралійського урядовця — він сподівався, що найближчим часом Тадж зможе стати прем’єр-міністром.

Дуонг був відомим бізнесменом у китайсько-австралійській спільноті й очолював місцеву «Федерацію китайських організацій Океанії з Вʼєтнаму, Камбоджі та Лаосу». За словами федеральних прокурорів, він також причетний до іншої організації, яка була зареєстрована в агентстві Комуністичної партії Китаю.

Натомість Таджа, на якого намагався вплинути Дуонг, у жодних правопорушеннях не звинуватили.

Суддя призначив Дуонгу два роки й девʼять місяців тюремного увʼязнення. Він повинен відбути 12 місяців з цього терміну, перш ніж його можна буде звільнити під чотирирічну заставу за належну поведінку. 

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