Поліція братиме участь в оповіщенні військовозобов’язаних спільно з ТЦК і зможе фіксувати процес на камеру

У Комітеті з національної безпеки розповіли про те, чи буде поліція вручати повістки після змін до закону про мобілізацію.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки 29 лютого продовжує працювати над законопроектом 10449 про мобілізацію. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за результатами розгляду 28 лютого, за словами народного депутата Ірини Геращенко, Комітет не підтримав обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків, електронні повістки та інші напрями. Слід наголосити, що поки не йдеться про конкретні поправки, а лише про загальне бачення концепції реформи в сфері мобілізаційного законодавства.

В свою чергу, секретар Комітету Роман Костенко у коментарі Укрінформу зазначив, що для зручності всі 4 тисячі поправок були розподілені на 16 блоків, які висвітлюють концептуальні речі. Після визначення загального бачення членів Комітету, будуть розглядати самі правки.

Отже, за його словами, наразі Комітет дійшов до думки про звільнення від призову під час мобілізації таких категорій:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

члени сім’ї осіб з інвалідністю I та II групи.

Секретар оборонного парламентського комітету відзначив, що під час розгляду цього блоку питань на засіданні були присутні міністр соціальної політики та заступник міністра охорони здоров’я, позиція яких була врахована.

Костенко також поінформував про ретельний розгляд і голосування блоку правок «Додаткові повноваження поліції». За його словами, народні депутати погодилися, що поліція має не вручати повістки, а брати участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.

«Також надамо право уповноваженому представнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейському здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів», – додав секретар Комітету.

Окрім того, він зауважив, що окремим блоком члени комітету розглянули і підтримали надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

«Довго дискутували, але проголосували за встановлення додаткових вимог щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції тільки після проходження базової загальновійськової підготовки (із відтермінуванням до 2026 року) або військової служби. Також ухвалили рішення щодо категорії осіб, які підлягатимуть бронюванню», – підкреслив Костенко.

Нагадаємо, що за словами Ірини Геращенко, є підтримка урядовців щодо того, аби прибрати із законопроекту 10449 норму про бронювання лише 50% держслужбовців категорії «Б», «В» та повернутися до чинної редакції. Втім, Комітет не підтримав пропозицію, аби прибрати обмеження у бронюванні чиновників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Разом із тим, слід зауважити, що відповідно до чинного законодавства зміни до Кримінального кодексу мають вноситися окремим законопроектом.

Також «Судово-юридична газета» про те, як голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов пропонує врегулювати обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Також пропонується залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Давид Арахамія поправкою до другого читання пропонує, аби відстрочку мали жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років і місце проживання дитини визначено з одним із батьків за рішенням суду, яке набуло законної сили до 24 лютого 2022 року.

Автор: Наталя Мамченко

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