Полиция будет участвовать в уведомлении военнообязанных совместно с ТЦК и сможет фиксировать процесс на камеру

В Комитете по национальной безопасности рассказали о том, будет ли полиция вручать повестки после изменений в закон о мобилизации.

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке 29 февраля продолжает работать над законопроектом 10449 о мобилизации. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что по результатам рассмотрения 28 февраля, по словам народного депутата Ирины Геращенко, Комитет не поддержал ограничения по выезду за границу, блокировку счетов, электронные повестки и другие направления. Следует отметить, что пока речь не идет о конкретных поправках, а только об общем видении концепции реформы в сфере мобилизационного законодательства.

В свою очередь, секретарь Комитета Роман Костенко в комментарии Укринформу отметил, что для удобства все 4 тысячи поправок были распределены на 16 блоков, освещающих концептуальные вещи. После определения общего видения членов Комитета будут рассматривать сами правки.

Следовательно, по его словам, Комитет пришел к мысли об освобождении от призыва во время мобилизации следующих категорий:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка или детей младше 18 лет, если второй родитель такого ребенка или детей умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет;

члены семьи лиц с инвалидностью I и II группы.

Секретарь оборонного парламентского комитета отметил, что при рассмотрении этого блока вопросов на заседании присутствовали министр социальной политики и заместитель министра здравоохранения, позиция которых была учтена.

Костенко также проинформировал о тщательном рассмотрении и голосовании блока поправок «Дополнительные полномочия полиции». По его словам, народные депутаты согласились, что полиция должна не вручать повестки, а участвовать в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.

«Также предоставим право уполномоченному представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскому осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов», - добавил секретарь Комитета.

Кроме того, он отметил, что отдельным блоком члены комитета рассмотрели и поддержали предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, по желанию быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

«Долго дискутировали, но проголосовали за установление дополнительных требований о возможности прохождения государственной службы или службы в полиции только после прохождения базовой общевойсковой подготовки (с отсрочкой до 2026 года) или военной службы. Также было принято решение о категории лиц, которые будут подлежать бронированию», – подчеркнул Костенко.

Напомним, что, по словам Ирины Геращенко, есть поддержка членов Кабмина относительно того, чтобы убрать из законопроекта 10449 норму о бронировании только 50% госслужащих категории «Б», «В» и вернуться в действующую редакцию. Впрочем, Комитет не поддержал предложение, чтобы убрать ограничения по бронированию чиновников.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

Также «Судебно-юридическая газета» о том, как глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов предлагает урегулировать ограничение уклоняющихся в праве на управление автомобилем.

Также предлагается оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Давид Арахамия поправкой ко второму чтению предлагает, чтобы отсрочку имели женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок в возрасте до 18 лет и место жительства ребенка определено с одним из родителей по решению суда, которое вступило в законную силу до 24 февраля 2022 года.

Автор: Наталя Мамченко

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