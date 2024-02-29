ВСП объяснил, почему остановил рассмотрение заявления судьи Владимира Гончара об увольнении в отставку

Совет остановил рассмотрение заявления судьи об отставке до рассмотрения дисциплинарной жалобы относительно него.

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Высший совет правосудия решил остановить рассмотрение заявления Гончара Владимира Николаевича об увольнении с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда в отставку.

Там отметили, что в ВСП имеется дисциплинарная жалоба, что может быть основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

«Основания для решения вопроса о совершении существенного дисциплинарного проступка, что ожет иметь следствием увольнение, возникли раньше, чем судья изъявил желание уйти в отставку», - говорится в сообщении.

Таким образом, ВСП остановил рассмотрение заявления судьи об отставке до рассмотрения дисциплинарной жалобы относительно него.

Как мы писали, ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды.

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