Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей

Высший совет правосудия 29 февраля рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
По результатам заседания, Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
– Добрянскую Ярославу Ивановну – с должности судьи Окружного административного суда города Киева;
– Славинскую Наталью Леонтьевну – с должности судьи Шаргородского районного суда Винницкой области.
Кроме того, ВСП решил остановить рассмотрение заявления Гончара Владимира Николаевича об увольнении с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда в отставку.
Как мы писали, ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды.
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