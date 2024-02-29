Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Полиция будет участвовать в уведомлении военнообязанных совместно с ТЦК и сможет фиксировать процесс на камеру

В Комитете по национальной безопасности рассказали о том, будет ли полиция вручать повестки после изменений в закон о мобилизации.

«Свобода слова – для «леваков», или кто и почему лоббирует запрет Telegram в Украине

Спойлер: вы будете удивлены.

Судья из Луганской области не прибыл в новый суд и остался на оккупированной территории

Теперь судью Старобельского райсуда Луганской области могут уволить за пренебрежение обязанностями судьи.

Ужесточение уголовной ответственности гражданских и военных: как на практике наказывают за преступления в военное время, - прямой эфир на Право ТВ

Прямой эфир «Адвокат на Право ТВ» 29 февраля: действительно ли признак «в условиях военного положения» приводит к массовым фактическим «посадкам» минимум на 5 лет.

Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.

  1. Суд инфо

Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей

14:40, 29 февраля 2024
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке двух судей.
Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 29 февраля рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

По результатам заседания, Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Добрянскую Ярославу Ивановну – с должности судьи Окружного административного суда города Киева;

Славинскую Наталью Леонтьевну – с должности судьи Шаргородского районного суда Винницкой области.

Кроме того, ВСП решил остановить рассмотрение заявления Гончара Владимира Николаевича об увольнении с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда в отставку.

Как мы писали, ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео