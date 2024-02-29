Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке двух судей.

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Высший совет правосудия 29 февраля рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

По результатам заседания, Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

– Добрянскую Ярославу Ивановну – с должности судьи Окружного административного суда города Киева;

– Славинскую Наталью Леонтьевну – с должности судьи Шаргородского районного суда Винницкой области.

Кроме того, ВСП решил остановить рассмотрение заявления Гончара Владимира Николаевича об увольнении с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда в отставку.

Как мы писали, ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды.

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