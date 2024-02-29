Вища рада правосуддя відправила у відставку двох суддів

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів.

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Вища рада правосуддя 29 лютого розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

За результатами засідання, Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

– Добрянську Ярославу Іванівну – з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

– Славінську Наталію Леонтіївну – з посади судді Шаргородського районного суду Вінницької області.

Крім того, ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Гончара Володимира Миколайовича про звільнення з посади судді Кропивницького апеляційного суду у відставку.

Як ми писали, ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’ятьох суддів до місцевих судів.

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